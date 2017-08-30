Сергей Карякин: "Каспаров в шахматных вопросах абсолютно адекватен"

Действующий чемпион мира по блицу Сергей Карякин подчеркнул, что тринадцатый чемпион мира Гарри Каспаров является интересным собеседником и адекватно оценивает свои возможности в шахматах на данный момент. В августе 54-летний Каспаров возобновил карьеру, приняв участие в турнире по быстрым шахматам и блицу в Сент-Луисе. В США Карякин сыграл с Каспаровым три партии: две завершились вничью, в одной победу одержал более молодой гроссмейстер.

– Я с ним пообщался, во всех вопросах, которые касаются шахмат, он абсолютно адекватен и все оценивает правильно, – цитирует ТАСС Карякина. – Он признает, что уже не способен бороться за первые места и перешел в разряд шахматистов почтенного возраста, которые не претендуют на победы в соревнованиях. Но он все равно поддерживает форму, много играет, и с ним интересно обсуждать все, что касается шахмат.

Напомним, что в конце 2016 года Каспаров резко высказался в адрес Карякина по итогам матча за шахматную корону между россиянином и норвежцем Магнусом Карлсеном, заявив, что победа Карякина могла бы стать "недоразумением" и "должны были встать звезды в необычную конфигурацию для того, чтобы шахматист уровня Карякина обыграл шахматиста уровня Карлсена".

В свою очередь Карякин в интервью "СЭ" подчеркнул, что "не намерен общаться с Каспаровым, так как он делает много нехороших вещей, в том числе и для шахмат".