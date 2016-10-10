Сергей Карякин: "Карлсен хочет выигрывать везде, а я - где это важно"

Россиянин Сергей Карякин уверен, что у него гораздо лучше развит инстинкт убийцы, чем у его ближайшего соперника Магнуса Карлсена. В ноябре 26-летний российский гроссмейстер сразится с норвежцем за шахматную корону.

- Карлсен хочет выигрывать во всех видах спорта, в которые играет – в футбол, в карты, во что угодно, - цитирует "Р-Спорт" Карякина. - Когда проигрывает – он бесится. С моей точки зрения, у меня более оптимальный формат инстинкта убийцы, чем у него, потому что я стараюсь побеждать там, где это важно, а он – где важно и неважно.

- А когда это вы инстинкт тот самый выработали?

- Давно, в детстве. Когда-то я трое суток ехал на автобусе из Киева в Грецию на чемпионат Европы для десятилетних. Мне было девять. Дорога была абсолютным безумием, и как только я выбрался из автобуса, меня сразу усадили за доску. Я был настолько измотан, что зевнул фигуру на десятом ходу и проиграл. И чтобы выиграть турнир, мне нужно было набрать восемь очков из восьми. Я сделал это. Я в своей карьере очень много выиграл решающих партий. И корни этого – в детстве.

- Хорошая психология у вас перед отбытием в США. А на чем она базируется? На "я ничего не теряю"?

- Нет, я не могу лукавить и говорить так, мне очень важен результат матча. Я хочу выиграть и вернуть корону в Россию. Не зря мы столько работали с моими спонсорами и тренерским штабом. Естественно, я попытаюсь победить, но с психологической точки зрения ему сложнее защищать свой титул. Все ждут от него победы, а она может не прийти так легко. Карлсену придется очень сильно напрягаться во время матча, и мы посмотрим, в какой он будет форме. Если же я буду в хорошей форме, то у меня есть все шансы на успех.