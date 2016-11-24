08:42 | ШАХМАТЫ

Сергей Карякин: "Карлсен блестяще защищался, и я ничего не мог сделать "

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Сергей Карякин после ничьей в девятой партии матча за мировую шахматную корону с Магнусом Карлсеном отметил, что не смог укрепить свое преимущество над норвежцем из-за грамотно выстроенной защиты  соперника. После девяти сыгранных партий счет 5:4 в пользу россиянина.

– Интересная игра, – приводит chess.com слова Карякина. – Я думаю, что играл неплохо, но Карлсен блестяще защищался, и я ничего не мог сделать, так случается.

В девятой партии, которая завершилась ничьей на 74-м ходу, Карякин играл белыми фигурами. В десятой партии, которая пройдет в ночь с четверга на пятницу, россиняин сыграет черными фигурами. Матч за звание чемпиона мира по шахматам состоит из 12 партий с классическим контролем времени.

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