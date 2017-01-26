21:12 26 января | ШАХМАТЫ

Сергей Карякин: "Играю с Карлсеном в последнем туре? Это здорово для болельщиков"

0
0
0

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в интервью "СЭ" выразил мнение, что его встреча с Магнусом Карлсеном в последнем туре турнира в Вейк-ан-Зее вызовет интерес у болельщиков. В 2016 году Карякин встречался с Карлсеном в матче за титул чемпиона мира. Норвежец одержал победу и защитил титул.

– Весь мир ждет вашей первой классической партии с Магнусом Карлсеном после матча на первенство мира. В блице, на первенстве планеты вы его одолели и забрали мини-корону. В Вейке вам предстоит борьба в последнем туре, и у вас будет черный цвет…

– Да, так распорядился жребий. И если честно, для болельщиков – это очень здорово. Посмотрим, кто какие задачи будет решать перед заключительным днем. На данный момент у нас одинаковое количество очков. (Кирилл ЗАНГАЛИС)

Полностью интервью Карякина

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ