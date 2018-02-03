Сергей Карякин: "Филатов должен продолжить работу на посту президента РШФ"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отметил, что президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов должен продолжить работу на этом посту. Сегодня проходят выборы главы РШФ. Филатов возглавляет организацию с 2014 года.

- Я выступаю в поддержку Андрея Васильевича Филатова, потому что его работа на посту президента заметна, - цитирует ТАСС Карякина. - Я не делегат и не могу повлиять на выборы, но свое мнение выскажу. Федерация сделала очень много за четыре года. Хотя, при желании, можно найти, за что ее критиковать.