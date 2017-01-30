05:10 | ШАХМАТЫ

Сергей Карякин: "До сих пор чувствую усталость после матча за шахматную корону"

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Российский шахматист Сергей Карякин выразил разочарование своим выступлением на турнире в голландском Вейк-ан-Зее. Победу на соревновании досрочно одержал Уэсли Со из США. По итогам турнира он набрал 9 очков, Карлсен – 8, Карякин – 7,5.

Карякин подчеркнул, что до сих пор чувствует усталость после матча за мировую шахматную корону с Магнусом Карлсеном, который проходил в конце прошлого года в Нью-Йорке.

– Очень расстроен своей игрой, ведь у меня были шансы, – написал на своей странице в твиттере Карякин. – Я до сих пор чувствую усталость после Нью-Йорка. Но, по крайней мере, сейчас я как следует отдохну.

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Материалы REN-TV

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