Сергей Долматов: "У Карякина не было шансов на победу в десятой партии"

Гроссмейстер Сергей Долматов выразил мнение, что россиянин Сергей Карякин мог добиться ничейного результата в десятой партии матча за шахматную корону с Магнусом Карлсеном. По его словам, норвежец действовал хорошо и практически безошибочно.

- В целом, Карлсен играл очень хорошо, - начал Долматов. - Он лишь допустил помарку в дебюте, и в тот момент Карякин мог форсировать ничью. Сергей не пошел на этот вариант и далее Магнус получил наиболее выгодную позицию. Перевес норвежца все время возрастал, и Карякину становилось все сложнее удержать равновесие. Теоретически партию можно было спасти, но сделать это было крайне сложно. Карлсен одержал множество подобных побед.

Шахматы – во многом лотерея. Нам, как зрителям, уже приятно, что ребята подарили такой зрелищный матч и сохранили интригу до конца. Это борьба между равными соперниками, но в 10-й партии у Карякина не было никаких шансов на победу. (Любовь КОНЯЕВА)