Сергей Долматов: "Карлсен сыграл в полную силу, а Карякин - ниже своих возможностей"

Российский гроссмейстер Сергей Долматов выразил мнение, что его соотечественник Сергей Карякин не имел шансов на победу в тай-брейке матча за шахматную корону с Магнусом Карлсеном. Поединок закончился победой норвежца, который выиграл в третьей и четвертой партиях тай-брейка, сумев защитить титул, впервые завоеванный им в 2013 году.

- Победа Карлсена была ожидаемой, - сказал Долматов. - Тай-брейк прошел с подавляющим преимуществом Магнуса. Сергей не имел ни единого шанса на благоприятный исход. Обычно в "быстрых" шахматах даже проигрывающая сторона имеет шансы. Но здесь такого не было. И это стало неожиданностью, так как Карякин хорошо играет тай-брейк. Карлсен выиграл совершенно справедливо. Магнус сыграл в полную силу, а Карякин - ниже своих возможностей. Шахматистам самим сложно предположить, в какой форме они выйдут на игру. Не думаю, что Карякин боялся Карлсена. Но на результате могло сказаться все, что угодно. (Любовь КОНЯЕВА)