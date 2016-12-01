12:55 | ШАХМАТЫ

Сергей Долматов: "Карлсен сыграл в полную силу, а Карякин - ниже своих возможностей"

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Среда. Нью-Йорк. Сергей КАРЯКИН (слева) уступил Магнусу КАРЛСЕНУ в двух из четырех партий на тай-брейке.Карякин проиграл Карлсену, но победил систему

Российский гроссмейстер Сергей Долматов выразил мнение, что его соотечественник Сергей Карякин не имел шансов на победу в тай-брейке матча за шахматную корону с Магнусом Карлсеном. Поединок закончился победой норвежца, который выиграл в третьей и четвертой партиях тай-брейка, сумев защитить титул, впервые завоеванный им в 2013 году.

- Победа Карлсена была ожидаемой, - сказал Долматов. - Тай-брейк прошел с подавляющим преимуществом  Магнуса. Сергей не имел ни единого шанса на благоприятный исход. Обычно в "быстрых" шахматах даже проигрывающая сторона имеет шансы. Но здесь такого не было. И это стало неожиданностью, так как Карякин хорошо играет тай-брейк. Карлсен выиграл совершенно справедливо. Магнус сыграл в полную силу, а Карякин - ниже своих возможностей. Шахматистам самим сложно предположить, в какой форме они выйдут на игру. Не думаю, что Карякин боялся Карлсена. Но на результате могло сказаться все, что угодно. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Slim Taller

Начинается.Напиши ещё,что Карякин поддался.Уровень Карсена и Карякина несоизмерим.Карякин обычный гроссмейстер,коих в мире не одна сотня.Попадание таких игроков в матчи за шахматную корону,заслуга Илюмжинова.Классические шахматные чемпионы мира в шахматах закончились на Володе Крамнике.Всё,что творится после,это только дискредитация шахмат.

13:15

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