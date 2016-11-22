Сергей Долматов: "Демарш Карлсена по-человечески можно понять"

Гроссмейстер Сергей Долматов отметил, что демарш Магнуса Карлсена после поражения от Сергея Карякина в 8-й партии матча за мировую шахматную корону является нарушением правил. По его словам, реакцию норвежца по-человечески можно понять.

– Если быть объективным, то ничейная позиция была практически до самого конца, партия выдалась тяжелая, - сказал Долматов. - Оба соперника совершали серьезные ошибки: Карлсен ошибался, а Карякин его не наказывал. Он выбирал хорошее, но не самое сильное продолжение. У Карлсена могла быть трудная, но ничейная позиция. Но Магнус допустил грубую ошибку, он вообще играл очень странно: пытался придать непритязательной позиции какой-то характер, обострить ее. Стратегически у Карякина была прочная позиция, а у Карлсена – опасная.