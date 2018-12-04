Санкт-Петербург примет чемпионат мира по блицу и рапиду. Призовой фонд – 1 миллион долларов

Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу пройдет с 25 по 31 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает официальный сайт Российской шахматной федерации. Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович назвал "СЭ" сумму призового фонда турнира.

– Минимальный призовой фонд – 1 млн долларов, – сообщил Дворкович. – Будет больше – хорошо, но это гарантированная сумма.

Как ожидается, в турнире примут участие сильнейшие шахматисты мира, включая чемпиона мира по классическим шахматам норвежца Магнуса Карлсена, который возглавляет также рейтинг-лист в рапиде и блице. (Андрей Шитихин)