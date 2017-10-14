Российский "Глобус" занимает второе место в клубном Кубке Европы

Российский "Глобус" сыграл вничью (3:3) с командой Alkaloid в шестом туре клубного Кубка Европы по шахматам среди мужчин и женщин. Турнир проходит в турецком Гейнюке.

Все партии встречи завершились вничью. За российскую команду в этом матче сыграли Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Денис Хисматуллин, Александр Грищук, Владимир Крамник и голландец Аниш Гири.

На турнире выступают еще две российские мужские команды. "Медный всадник", который представляют Петр Свидлер, Владимир Федосеев, Максим Матлаков, Никита Витюгов, Ильдар Хайруллин, Алексей Гоганов, а также израильтянин Максим Родштейн, уступил азербайджанской команде Odlar Yurdu со счетом 2,5-3,5. Legacy Square Capital, за которую заявлены Евгений Наер, Эрнесто Инаркиев, Владимир Малахов, Борис Грачев, Вадим Звягинцев, Иван Попов и Александр Злочевский, победила израильский Beer Sheva со счетом 3,5-2,5.

В женском турнире российская "Югра", за которую выступают Ольга Гиря, Наталья Погонина, Марина Нечаева и Баира Кованова, а также Анна Ушенина из Украины, сыграла вничью с Odlar Yurdu со счетом 2-2. Legacy Square Capital, которую представляют Алина Кашлинская, Екатерина Ковалевская, Дарья Войт и Анастасия Савина, проиграла батумскому клубу NONA со счетом 1-3.

"Глобус" с десятью очками занимает второе место в турнирной таблице, Legacy Square Capital - на шестой строчке с девятью очками, "Медный всадник" - на седьмой с восемью очками. В женском - "Югра" занимает четвертое место (восемь очков), Legacy Square Capital - седьмое (шесть очков). Турнир завершится 14 октября.