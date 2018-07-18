Российские школьники выиграли "Матч Дружбы" у китайских сверстников

Традиционный, пятый по счету, "Матч Дружбы" между школьниками России и Китая состоялся 15-17 июля на знаменитом алтайском курорте Белокуриха. Одновременно прошел матч двух гроссмейстеров: экс-чемпионка мира Хоу Ифань сразилась с вице-чемпионом России Никитой Витюговым.

Организаторами выступили Российская шахматная федерация и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко при содействии администрации Алтайского края и Федерации шахмат Алтайского края.

В первый день Никита Витюгов и Хоу Ифань сыграли четыре партии с контролем времени 15 минут до конца плюс 10 секунд на ход. Три поединка завершились вничью, а еще в одном победу праздновал Витюгов; итоговый счет 2,5:1,5; в его пользу. Во второй день состоялся матч из 10 блицпартий с контролем времени 3 минуты до конца плюс 2 секунды на ход. Российский гроссмейстер вновь одержал победу – 6,5:3,5.

Юношеские команды России и Китая состояли из 8 человек (по 6 юношей и 2 девушки) 2004 года рождения и моложе. "Матч Дружбы" проводился по т.н. "шевенингенской системе": каждый участник одной команды сыграл по одной партии с каждым участником команды-соперника (контроль времени 15 минут до конца плюс 10 секунд на ход). Матч закончился убедительной победой российской дружины со счетом 45,5:18,5.

Составы команд:

Россия: Погосян Стефан (Москва), Цой Дмитрий (Химки МО), Мурзин Володар (Химки МО), Пономарев Григорий (Новокузнецк), Гребнев Алексей (Тольятти), Грачев Алексей (Новокузнецк), Байбурина Камилла (Республика Башкортостан, р. п. Чишмы), Лоскутова Виктория (Барнаул).

Китай: Чи Хаоюань, Лю Юньсун, Лу Цзяхань, Шао Циюй, Сун Цзыхоу, Ян Юйсюань, Чжан Ди, Чжан Фухань.

В заключительный день Никита Витюгов экзаменовал китайских школьников в сеансе одновременной игры с часами, а Хоу Ифань – российских. Экс-чемпионка мира выиграла 5:3 (3 партии выиграла, 4 завершила вничью и проиграла Володару Мурзину), а Витюгов отдал своим соперникам только пол-очка. Старший тренер юношеской сборной России Михаил Кобалия провел сеанс на 38 досках для местных любителей шахмат – гроссмейстер одержал 36 побед и 2 партии завершил вничью.

Для участников и гостей матча были организованы автобусные экскурсии по окрестностям Белокурихи: на курорт "Белокуриха-2" и в парк "Сибирское подворье", а также в дендрарий села Холмогоры.

"Организация матча была на очень высоком уровне, все было продумано до мелочей, – сказал Витюгов. – Я хочу пожелать детям, которые участвовали в "Матче Дружбы", чтобы все соревнования в их жизни были организованы так же хорошо! Мне очень понравилось в Белокурихе. Очень большое впечатление произвели даже простые виды по обе стороны дороги: бескрайние поля, засеянные рожью и рапсом, холмы, горы в отдалении – такое увидишь только в кино!"

"Белокуриха – это очень красивый курорт, где природа сохранена практически в первозданном виде, – добавил Хоу Ифань. – Очень чистый воздух и красивый ландшафт. Жаль, что удалось пробыть здесь всего три дня. Я живу в Пекине; к сожалению, в последнее время в Китае и особенно в его столице экологическая ситуация напряженная, воздух сильно загрязнен. Замечательно, что в Белокурихе такая хорошая атмосфера: тут и жить хорошо, и турнир проводить хорошо! И, конечно, здесь замечательные люди: очень радушные, гостеприимные. Сам матч был организован прекрасно, а кроме того, у нас была очень насыщенная экскурсионная программа".