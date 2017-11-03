23:05 | ШАХМАТЫ

Российские шахматисты победили Польшу на командном ЧЕ


Мужская сборная России победила Польшу в матче командного турнира чемпионата Европы - 2,5:1,5. Ян Непомнящий выиграл свою партию, Александр Грищук, Николай Витюгов и Максим Матлаков сыграли со своими соперниками вничью. 

Ранее россияне победили Чехию, Словению, Белоруссию и Турцию и проиграли Венгрии.

Женская сборная России сыграла с Польшей вничью. Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Александра Горячкина завершили свои партии вничью. Ранее россиянки обыграли Грецию, Чехию, Украину, Грузию и Испанию.

 
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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