Российские шахматисты победили Польшу на командном ЧЕ

Мужская сборная России победила Польшу в матче командного турнира чемпионата Европы - 2,5:1,5. Ян Непомнящий выиграл свою партию, Александр Грищук, Николай Витюгов и Максим Матлаков сыграли со своими соперниками вничью.
Ранее россияне победили Чехию, Словению, Белоруссию и Турцию и проиграли Венгрии.
Женская сборная России сыграла с Польшей вничью. Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Александра Горячкина завершили свои партии вничью. Ранее россиянки обыграли Грецию, Чехию, Украину, Грузию и Испанию.
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