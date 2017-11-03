Российские шахматисты победили Польшу на командном ЧЕ

Мужская сборная России победила Польшу в матче командного турнира чемпионата Европы - 2,5:1,5. Ян Непомнящий выиграл свою партию, Александр Грищук, Николай Витюгов и Максим Матлаков сыграли со своими соперниками вничью.

Ранее россияне победили Чехию, Словению, Белоруссию и Турцию и проиграли Венгрии.