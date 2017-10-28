Россия победила Словению в первом раунде командного чемпионата Европы

Мужская сборная России обыграла Словению в первом раунде командного чемпионата Европы - 2,5 - 1,5. Никита Витюгов черными победил представителя Словении Александра Белявского. Вничью сыграли Ян Непомнящий с Лукой Леничем, Максим Матлаков с Матеем Шебеником и Юре Шкоберне с Даниилом Дубовым.

Женская сборная России одолела Грецию с таким же счетом. Екатерина Лагно белыми победила Анну-Марию Боцари, Ольга Гиря белыми одолела Екатерини Павлиду, Валентина Гунина уступила Ставруле Цолакиду, а Александра Горячкина сыграла вничью с Анастасией Аврамиду.