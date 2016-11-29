Роберт Хесс: "Эта ничья - удар по классическим шахматам"

Американский гроссмейстер Роберт Хесс выразил сожаление по поводу быстрой ничьей в 12-й партии матча за звание чемпиона мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным. После 12 партий счет в противостоянии равный – 6:6.

– Это был ужасный день для зрителей, – цитирует NRK Хесса. – Вы платите за билеты, а все заканчивается уже на 35-й минуте. Это большое разочарование и удар по классическим шахматам. Но я бы не назвал это похоронами для шахмат на победу. Хотя знак плохой. Магнус уверен в себе, я чувствую, что он остается фаворитом, но в целом присутствует разочарование.