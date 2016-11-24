Прямая трансляция 10-ой партии матча за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным

"СЭ" предлагает вам следить за 10-ой партией матча за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным с помощью нашей трансляции. При помощи нее вы сможете отследить все партию и не упустить ни одного ключевого момента. Счет в матче – 5 – 4 в пользу российского претендента. Сегодня Карякин играет черными фигурами.
Messir
Держись, Сергей!
01:28
Упёртый русский
Комп Фоминых и Глейзерова показал форсированную ничью после 20 ... Конь бьет на ф2. Но оба не увидели, нервничают, вроде все не сложно.
00:56
GuruChess
19. Кd2 было бы сильнее обмена, а так игра переходит в ничейное русло.
00:29
ioan
МАГНУС-ЧЕМПИОН!
00:28
Упёртый русский
А5 возможно ходить не стоило. Магнус может а4 ходом там все зафиксировать , сыграть д4 , раз меняться на е5 и поставить на ц 4 коня. Фланг будет слабоват...
00:24
GuruChess
18...Сe6? подарок от Карякина? Вскрыть линию f хочет.
00:24
GuruChess
Или же сначала не допустить продвижения на a5? Слон на b3 стоит не плохо.
00:19
GuruChess
А у Магнуса, думаю есть приличный ответ в виде конт-удара в центре на d4.
00:17
martys
А почему нельзя сходит слоном на г4?
00:16
GuruChess
17...a5! в атаку пошёл Сергей.
00:14
Упёртый русский
Конь ж6 - профилактика против плана с ф4. Нормально все, хорошо пока наш катает.
00:13
Упёртый русский
Потом заканчивать развитие, вскрывать линию в центре, менять ладьи и фиксировать ничью. Карлсену ориентироваться на ф4 остаётся. Пока нормально всё, может, только чуть по-приятнее у белых.
00:01
GuruChess
Карслен быстро убрал своего слона, а вот Карякин опять в раздумьях. 10 минут
23:58 24 ноября
Форте пьяный
Что-то с Гнусом не то о о.....топчется,топчется на месте .
23:57 24 ноября
Упёртый русский
Карякин верно всё делает, двигаться пешки на ферзевом фланге - под себя. Надо по центру играть, ц6, д5, слон е6, быть может.
23:57 24 ноября
GuruChess
Ради с6 полчаса думать?! Сергей дал Магнусу большую фору по времени!
23:52 24 ноября
GuruChess
Что же там хочет сделать Сергей? 30 минут думает. Может мат уже нашёл?)
23:45 24 ноября
GuruChess
На 20 минут задумался Карякин.
23:37 24 ноября
GuruChess
Сергей сейчас может вскрыть линию b - "пожертвовав" пешку.
23:20 24 ноября
GuruChess
Добрый вечер, дорогие друзья! Идёт трансляция 10-ой партии. Карлсен играет белыми. Соперники в дебюте разыграли Испанскую партия: Берлинскую защиту (С65) Магнус в дебюте не приготовил на каких сюрпризов для Карякина. Сергей в свою очередь уже прилично давит на короля соперника.
23:17 24 ноября