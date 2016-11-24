22:00 24 ноября | ШАХМАТЫ

Прямая трансляция 10-ой партии матча за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным

Магнус КАРЛСЕН и Сергей КАРЯКИН. Фото AFP
Магнус КАРЛСЕН и Сергей КАРЯКИН. Фото AFP
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"СЭ" предлагает вам следить за 10-ой партией матча за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным с помощью нашей трансляции. При помощи нее вы сможете отследить все партию и не упустить ни одного ключевого момента. Счет в матче – 5 – 4 в пользу российского претендента. Сегодня Карякин играет черными фигурами.

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КОММЕНТАРИИ (20)
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Messir

Держись, Сергей!

01:28

Упёртый русский

Комп Фоминых и Глейзерова показал форсированную ничью после 20 ... Конь бьет на ф2. Но оба не увидели, нервничают, вроде все не сложно.

00:56

GuruChess

19. Кd2 было бы сильнее обмена, а так игра переходит в ничейное русло.

00:29

ioan

МАГНУС-ЧЕМПИОН!

00:28

Упёртый русский

А5 возможно ходить не стоило. Магнус может а4 ходом там все зафиксировать , сыграть д4 , раз меняться на е5 и поставить на ц 4 коня. Фланг будет слабоват...

00:24

GuruChess

18...Сe6? подарок от Карякина? Вскрыть линию f хочет.

00:24

GuruChess

Или же сначала не допустить продвижения на a5? Слон на b3 стоит не плохо.

00:19

GuruChess

А у Магнуса, думаю есть приличный ответ в виде конт-удара в центре на d4.

00:17

martys

А почему нельзя сходит слоном на г4?

00:16

GuruChess

17...a5! в атаку пошёл Сергей.

00:14

Упёртый русский

Конь ж6 - профилактика против плана с ф4. Нормально все, хорошо пока наш катает.

00:13

Упёртый русский

Потом заканчивать развитие, вскрывать линию в центре, менять ладьи и фиксировать ничью. Карлсену ориентироваться на ф4 остаётся. Пока нормально всё, может, только чуть по-приятнее у белых.

00:01

GuruChess

Карслен быстро убрал своего слона, а вот Карякин опять в раздумьях. 10 минут

23:58 24 ноября

Форте пьяный

Что-то с Гнусом не то о о.....топчется,топчется на месте .

23:57 24 ноября

Упёртый русский

Карякин верно всё делает, двигаться пешки на ферзевом фланге - под себя. Надо по центру играть, ц6, д5, слон е6, быть может.

23:57 24 ноября

GuruChess

Ради с6 полчаса думать?! Сергей дал Магнусу большую фору по времени!

23:52 24 ноября

GuruChess

Что же там хочет сделать Сергей? 30 минут думает. Может мат уже нашёл?)

23:45 24 ноября

GuruChess

На 20 минут задумался Карякин.

23:37 24 ноября

GuruChess

Сергей сейчас может вскрыть линию b - "пожертвовав" пешку.

23:20 24 ноября

GuruChess

Добрый вечер, дорогие друзья! Идёт трансляция 10-ой партии. Карлсен играет белыми. Соперники в дебюте разыграли Испанскую партия: Берлинскую защиту (С65) Магнус в дебюте не приготовил на каких сюрпризов для Карякина. Сергей в свою очередь уже прилично давит на короля соперника.

23:17 24 ноября

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Материалы других СМИ