Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов сообщил, что призовой фонд Кубка мира по шахматам составит порядка 1 миллиона долларов. Турнир пройдет в Тбилиси со 2 по 28 сентября 2017 года.

В нем впервые в истории примет участие действующий чемпион мира - норвежец Магнус Карлсен. Россию будут представлять все сильнейшие шахматисты страны. Обладатель Кубка мира и второй финалист получат путевки на турнир претендентов 2018 года.

- Призовой фонд составит около миллиона долларов, - цитирует ТАСС Илюмжинова. - Карлсен признавался, что считает нокаут-систему, по которой проводится Кубок мира, самым честным и демократичным способом определения лучшего. Поэтому он едет на Кубок мира и будет участвовать. Первая тридцатка рейтинга ФИДЕ - каждый из них претендует на победу в турнире и получение путевки в турнир претендентов.