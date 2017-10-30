Президент РШФ: "Я рад, что ФИДЕ приняли решение номинировать Крамника

Президент Российской шахматной Федерации (РШФ) Андрей Филатов выразил радость в связи с тем, что россиянин Владимир Крамник поедет на турнир претендентов на звание чемпиона мира в качестве номинанта организаторов. По словам Филатова, участие шахматиста на турнире придаст этому соревнованию большего интереса.

– Я рад, что компания "Агон", ФИДЕ и спонсоры турнира претендентов приняли решение номинировать Владимира Крамника, – сказал Филатов. – Уже больше двадцати лет он входит в тройку лучших гроссмейстеров планеты, более 7 лет был чемпионом мира. Владимир Борисович очень популярен в шахматном мире, и его участие добавит интереса к предстоящему соревнованию. Теперь у России как минимум два шахматиста, которые могут выйти на матч с чемпионом мира. К Сергею Карякину и Владимиру Крамнику при удачных стечениях обстоятельств может добавиться и Александр Грищук. Очень надеюсь, что именно российский гроссмейстер "возьмет Берлин" и поборется с Магнусом Карлсеном.

Напомним, что турнир претендентов на звание чемпиона мира, на котором определится соперник действующего чемпиона мира, Магнуса Карлсена​, пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года. Призовой фонд составит 420 тысяч евро.