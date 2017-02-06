20:03 6 февраля | ШАХМАТЫ

Под Парижем появятся улицы в честь Карпова и Крамника

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Имена двух российских гроссмейстеров – Анатолия Карпова и Владимира Крамника – появятся в названиях улиц в парижском пригороде Аньер, информирует ТАСС. Такое решение принял городской совет по инициативе мэра Манюэля Аэшлиманна, уже давно являющегося поклонником шахмат.

Идея назвать улицы в честь российских гроссмейстеров пришла после того, как в минувшем году Анатолий Карпов лично приехал в Аньер, чтобы провести сеанс одновременной игры с учениками местного шахматного клуба в рамках Дней Москвы во французской столице.

– Российские шахматисты всегда были в числе лучших игроков мира, неизменно одерживая блестящие победы на международных турнирах, – сказал Аэшлиманн. – Это отличный пример для молодежи.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4000383

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КОММЕНТАРИИ (1)
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