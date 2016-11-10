Первый ход в матче Карлсена и Карякина сделает не Трамп, а мэр Нью-Йорка

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио сделает первый ход в матче за титул чемпиона мира между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном. Ранее президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов заявил, что предложил открыть первую партию новоиспеченному президенту США Дональду Трампу.

- Первый ход будет предоставлен руководству принимающей страны. Это будет мэр Нью-Йорка. Также вчера послал предложение сделать первый ход Дональду Трампу, - цитирует ТАСС Илюмжинова.

Матч за шахматную корону между ее действующим обладателем Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным пройдет в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября.