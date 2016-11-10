15:04 | ШАХМАТЫ

Первый ход в матче Карлсена и Карякина сделает не Трамп, а мэр Нью-Йорка

0
0
0

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио сделает первый ход в матче за титул чемпиона мира между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном. Ранее президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов заявил, что предложил открыть первую партию новоиспеченному президенту США Дональду Трампу. 

- Первый ход будет предоставлен руководству принимающей страны. Это будет мэр Нью-Йорка. Также вчера послал предложение сделать первый ход Дональду Трампу, - цитирует ТАСС Илюмжинова. 

Матч за шахматную корону между ее действующим обладателем Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным пройдет в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3773381

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ