Первая партия между Карякиным и Карлсеном завершилась ничьей

Первая партия в матче за мировую шахматную корону между россиянином Сергеем Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном завершилась ничьей. Вторая партия состоится в субботу. Поединок проходит в Нью-Йорке. Карлсен является действующим чемпионом. В прошлом году он обыграл Вишванатана Ананда.