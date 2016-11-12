01:57 | ШАХМАТЫ

Первая партия между Карякиным и Карлсеном завершилась ничьей

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Первая партия в матче за мировую шахматную корону между россиянином Сергеем Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном завершилась ничьей. Вторая партия состоится в субботу. Поединок проходит в Нью-Йорке. Карлсен является действующим чемпионом. В прошлом году он обыграл Вишванатана Ананда.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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zik

Не знал, что этот дебют так называется, дебют Тромповского, хотя часто его сам разыгрывал за обе стороны, правда в других вариантах.

02:48

zik

Вообще Карякин отыграл по первой линии прог весь мительшпиль, только в концовке уже пошло какое-то творчество и то с руки Карлсена.

02:43

zik

Было волнительно в концовке за Карякина, но он не дрогнул в совершенно мертвом ничейнике, как это бывало с другими соперниками Карлсена. Значит готов хорошо в первую очередь психологически. Ну и сильнейшние ходы нашел прямо за доской в ответ на дебютную новинку. Сe7 назад отступил - я бы не нашел этот ход. Крутан, игра показала, что Матч будет долгим и упорным.

02:41

NF

Знатный размен они устроили, решили проверить силы, не отходя от кассы. Шашки наголо и все такое. Впрочем, к концу партии успокоились, поэтому ничья была ожидаема. Иначе бы они так и меняли без конца те же самые 3-4 клетки. Кому итог партии более выгоден? Пожалуй, обоим, позволит вкатиться в ритм серии, возможно, Карякину это чуть более на пользу, ибо Карлсен преимущества изначально не получил. Посмотрим, что будет дальше...

02:27

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