Первая партия между Карякиным и Карлсеном завершилась ничьей

Первая партия в матче за мировую шахматную корону между россиянином Сергеем Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном завершилась ничьей. Вторая партия состоится в субботу. Поединок проходит в Нью-Йорке. Карлсен является действующим чемпионом. В прошлом году он обыграл Вишванатана Ананда.
zik
Не знал, что этот дебют так называется, дебют Тромповского, хотя часто его сам разыгрывал за обе стороны, правда в других вариантах.
02:48
zik
Вообще Карякин отыграл по первой линии прог весь мительшпиль, только в концовке уже пошло какое-то творчество и то с руки Карлсена.
02:43
zik
Было волнительно в концовке за Карякина, но он не дрогнул в совершенно мертвом ничейнике, как это бывало с другими соперниками Карлсена. Значит готов хорошо в первую очередь психологически. Ну и сильнейшние ходы нашел прямо за доской в ответ на дебютную новинку. Сe7 назад отступил - я бы не нашел этот ход. Крутан, игра показала, что Матч будет долгим и упорным.
02:41
NF
Знатный размен они устроили, решили проверить силы, не отходя от кассы. Шашки наголо и все такое. Впрочем, к концу партии успокоились, поэтому ничья была ожидаема. Иначе бы они так и меняли без конца те же самые 3-4 клетки. Кому итог партии более выгоден? Пожалуй, обоим, позволит вкатиться в ритм серии, возможно, Карякину это чуть более на пользу, ибо Карлсен преимущества изначально не получил. Посмотрим, что будет дальше...
02:27