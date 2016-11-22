Павел Трегубов: "Победу Карякина над Карлсеном нельзя назвать логичной"

Гроссмейстер Павел Трегубов выразил мнение, что Сергей Карякин добился победы над Магнусом Карлсеном в восьмой партии матча за мировую шахматную корону благодаря психологической устойчивости. По его словам, еще рано говорить о том, что россиянин переломил ход игры. После победы Карякина, который играл черными фигурами, счет стал 4,5:3,5 в его пользу.

- Эта партия была сложной, - начал Трегубов. - Заслуга россиянина, прежде всего, в психологической устойчивости. В том, что он крепко и уверенно держал оборону на протяжении всего матча. Говорить о том, что Карякин переломил ход игры пока рановато. Но это был его шанс, который он прекрасно использовал. Карлсен допустил достаточно грубую ошибку для его уровня. Магнус пытался выиграть, когда уже объективно нужно было сворачивать и делать ничью.

Мы верим в победу Сергея, но, думаю, что последние четыре партии будут непростыми. Сложно сказать, будет ли Карлсен рисковать. В следующей партии он сыграет черными. Интересно, какую тактику он выберет: может сыграть в отбой, а может завязать игру черными. Это будет интересно. Думаю, в ближайшей партии Карлсен попытается сделать ничью. Я не ожидал, что Карякин выиграет черными. Но эту победу нельзя назвать логичной. Карлсен ушел с пресс-конференции. Он находится не в лучшем психологическом состоянии. Видимо, его нервная система, которая казалась устойчивой, дала сбой. (Любовь КОНЯЕВА)