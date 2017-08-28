Памятник с шахматными фигурами установили на могиле Ивана Букавшина

На могиле российского гроссмейстера Ивана Букавшина отныне стоит памятник с шахматными фигурами. Деньги на создание и установку монумента собирали друзья 20-летнего спортсмена. Поддержка также была оказана со стороны Российской шахматной федерации.

Напомним, что, по официальной версии, многократный чемпион России и Европы среди юношей умер на 21-м году жизни от инсульта.

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