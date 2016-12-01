06:58 | ШАХМАТЫ

Один из таксистов в США не взял денег с Карякина в знак поддержки

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин после матча за шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена подчеркнул, что не испытывал никакой боязни перед соперником на протяжении всего противостояния. В среду Карлсен победил Карякина на тай-брейке со счетом 3:1 и сохранил звание чемпиона мира.

 
Среда. Нью-Йорк. Сергей КАРЯКИН (слева) уступил Магнусу КАРЛСЕНУ в двух из четырех партий на тай-брейке.Карякин проиграл Карлсену, но победил систему

– Во время турнира я пользовался такси, – приводит "Р-Спорт" слова Карякина. – Водитель был русскоговорящий, и он меня узнал. В конце поездки он сказал, что не возьмет с меня денег, потому что он меня поддерживает. На самом деле, была огромная поддержка, и я очень благодарен.

Многие боятся Карлсена психологически? Ну что бояться. Я хотел его обыграть и делал все от меня зависящее. Не хватило, но это уже другой вопрос. А боятся – тогда зачем к нему отбираться? Раз отбираешься, нужно уже бороться до конца.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/chess/20161201/1113041120.html

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