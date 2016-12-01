Один из таксистов в США не взял денег с Карякина в знак поддержки

Российский гроссмейстер Сергей Карякин после матча за шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена подчеркнул, что не испытывал никакой боязни перед соперником на протяжении всего противостояния. В среду Карлсен победил Карякина на тай-брейке со счетом 3:1 и сохранил звание чемпиона мира.

– Во время турнира я пользовался такси, – приводит "Р-Спорт" слова Карякина. – Водитель был русскоговорящий, и он меня узнал. В конце поездки он сказал, что не возьмет с меня денег, потому что он меня поддерживает. На самом деле, была огромная поддержка, и я очень благодарен.

Многие боятся Карлсена психологически? Ну что бояться. Я хотел его обыграть и делал все от меня зависящее. Не хватило, но это уже другой вопрос. А боятся – тогда зачем к нему отбираться? Раз отбираешься, нужно уже бороться до конца.