Норвежец Магнус Карлсен не смог сдержать своего разочарования поражением на чемпионате мира по блицу от Сергея Карякина и покинул церемонию награждения досрочно. Во время торжественной части и осыпания конфетти Карлсен махнул рукой и ушел в сторону.

Ранее он резко высказался по поводу встречи Карякина с Радославом Войташеком, который уступил россиянину, имея большое преимущество по ходу партии. Эта победа позволила россиянину набрать 16,5 балла, сравнявшись с Карлсеном и обойдя его по дополнительным показателям. Норвежец назвал действия Войташека глупыми.

Напомним, что Карлсен не впервые позволяет себе эмоциональные высказывания и действия. В матче за шахматную корону, который он выиграл у Карякина, после поражения в одной из партий он преждевременно покинул пресс-конференцию. Также Карлсен просил организаторов матча в Нью-Йорке убрать камеры из комнаты отдыха, которые якобы мешали ему расслабиться.