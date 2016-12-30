Николай Маевский: "Желание взять реванш над Карлсеном помогло Карякину стать чемпионом"

Мастер ФИДЕ Николай Маевский выразил мнение, что российский гроссмейстер Сергей Карякин заслуженно одержал победу на чемпионате мира по блицу. По его словам, своей игрой шахматист продемонстрировал, что находится в хорошей форме.

По итогам 21 партий Карякин занял первое место, набрав 16,5 очков. Столько же очков набрал чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен, уступивший Карякину по дополнительным показателям, в очной встрече между ними победу одержал россиянин.

- Карякин играл мощно, было видно - он готов к турниру и находится в хорошей форме, - начал Маевский. - Тому свидетельство - его партии против Адли и Карлсена.

Отрадно, что Сергей нашел в себе силы и добился чемпионства. Дебютный выбор норвежца во многом удивил меня. Очевидно, Магнус хотел сделать сюрприз и увести игру от основных теоретических путей, но Сергей был к этому готов.

Карякин четкой игрой добился хорошей позиции и благодаря тактической ошибке Магнуса выиграл ферзя за ладью. Я считаю его победу заслуженной. С точки зрения психологии, удержать завоеванное труднее, чем завоевать - ниже мотивация.

В этом смысле претендентам всегда проще, поскольку нечего терять. Стремление взять реванш за поражение в матче - серьезный источник мотивации, возможно, именно это помогло Карякину выиграть у Карлсена и стать чемпионом мира по блицу. (Любовь КОНЯЕВА)