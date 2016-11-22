Николай Маевский: "Уход Карлсена с пресс-конференции - неуважение к сопернику"

Тренер по шахматам, мастер ФИДЕ Николай Маевский удивился победе Сергея Карякина над Магнусом Карлсеном в восьмой партии матча за мировую шахматную корону. По его словам, результат данной встречи может стать ключевым моментом в борьбе за звание чемпиона. После восьми партий счет стал 4,5:3,5 в пользу российского гроссмейстера.

- Уже в середине партии стало понятно, что Карякин захватил инициативу, - сказал Маевский. - Ближе к концу Карлсен решил побороться за победу, но в итоге перестарался. Победа Сергея может стать ключевым моментом в матче. Теперь Магнус должен отыгрываться. Осталось не так много времени. Норвежец вынужден рисковать, а Карякин будет стараться всеми силами удержать баланс. Сергей будет стараться свести игру к спокойному продолжению, а в интересах Магнуса обострять борьбу.

Не ожидал, что Карякин победит. Это стало довольно приятным сюрпризом. Уход Карлсена с пресс-конференции - неуважение к сопернику. Это не лучший выбор с его стороны. Если ты проигрываешь, умей делать это достойно. С другой стороны, данный инцидент показывает бескомпромиссный характер поединка и говорит о том, что норвежец не собирается сдаваться. (Любовь КОНЯЕВА)