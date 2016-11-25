Николай Маевский: "Карякин не выдержал напряжения"

Тренер по шахматам, мастер ФИДЕ Николай Маевский выразил мнение, что после десятой партии матча за мировую шахматную корону между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном психологическое преимущество на стороне действующего чемпиона мира. Общий счет после десяти партий 5-5.

– В какой-то момент Карякин не выдержал напряжения, - сказал Маевский. - У него была возможность форсировать ничью в середине партии, но он этого не заметил, и ему пришлось защищаться до конца. Делать это довольно непросто, особенно когда нет контригры с твоей стороны. Безусловно, сказалось напряжение, ответственность за результат. Психология тоже сыграла свою роль. Теперь Сергею нужно было удержать заработанное ранее преимущество. Ведь риск потерять его присутствовал.

При этом я бы не сказал, что Карлсен изначально имел преимущество. Все шло к ничейному результату встречи. В какой-то момент Карякин упустил такую возможность и психологическая инициатива стала переходить к Карлсену. В итоговой позиции Сергей мог защищаться лучше. Нельзя назвать Карлсена явным фаворитом. Но ему будет проще, потому что он находится на подъеме. (Любовь КОНЯЕВА)