Николай Маевский: "Карлсен навязал Карякину свою игру"

Мастер ФИДЕ Николай Маевский выразил мнение, что победа Магнуса Карлсена над Сергеем Карякиным на тай-брейке матча за мировую шахматную корону была закономерной. По его словам, норвежец создал россиянину трудности, который тот не смог преодолеть из-за ограниченного количества времени.

- Магнусу удалось навязать Сергею свою игру, захватить инициативу и создать трудности сопернику, которых он решить не смог в связи с отсутствием времени, - сказал Маевский. - Вторая партия проходила "под диктовку" Карлсена. Вследствие чего Карякину было трудно защищаться. Сергей потратил слишком много сил и в третьей партии не смог найти необходимого решения.

Карлсен - безусловный фаворит быстрых шахмат. В целом впечатление от матча контрастное. Основная часть проходила спокойно, в равной борьбе. Казалось, что игра перейдет к блицу или "армагеддону". Но норвежец доказал, что готов гораздо лучше. В таких соревнованиях бойцовские качества определяют исход матча. (Любовь КОНЯЕВА)