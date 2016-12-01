15:25 | ШАХМАТЫ

Николай Маевский: "Карлсен навязал Карякину свою игру"

0
0
0
 
Среда. Нью-Йорк. Сергей КАРЯКИН (слева) уступил Магнусу КАРЛСЕНУ в двух из четырех партий на тай-брейке.Карякин проиграл Карлсену, но победил систему

Мастер ФИДЕ Николай Маевский выразил мнение, что победа Магнуса Карлсена над Сергеем Карякиным на тай-брейке матча за мировую шахматную корону была закономерной. По его словам, норвежец создал россиянину трудности, который тот не смог преодолеть из-за ограниченного количества времени.

- Магнусу удалось навязать Сергею свою игру, захватить инициативу и создать трудности сопернику, которых он решить не смог в связи с отсутствием времени, - сказал Маевский. - Вторая партия проходила "под диктовку" Карлсена. Вследствие чего Карякину было трудно защищаться. Сергей потратил слишком много сил и в третьей партии не смог найти необходимого решения.

Карлсен - безусловный фаворит быстрых шахмат. В целом впечатление от матча контрастное. Основная часть проходила спокойно,  в равной борьбе. Казалось, что игра перейдет к блицу или "армагеддону". Но норвежец доказал, что готов гораздо лучше. В таких соревнованиях бойцовские качества определяют исход матча. (Любовь КОНЯЕВА)

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ