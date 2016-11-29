Николай Маевский: "Карлсен и Карякин не захотели идти в открытый бой"

Тренер по шахматам, мастер ФИДЕ Николай Маевский выразил мнение, что на тай-брейке матча за мировую корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным будет более динамичная игра, нежели в двенадцатой партии.

– Последняя партия предсказуемо закончилась ничьей. Оба соперника явно не хотели рисковать – слишком велика цена вопроса. На тай-брейке можно ожидать более динамичной игры в связи с более жестким временным контролем. За исключением обмена "уколами" в середине матча игра была довольно пресной – ощущалось нежелание соперников без необходимости идти в открытый бой. В дальнейшей схватке большую роль сыграет психологическая устойчивость: готовность держать удар и способность быстро адаптироваться к изменениям. (Любовь КОНЯЕВА)