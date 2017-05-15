Непомнящий победил Адамса на московском этапе "Гран-при", Свидлер сыграл вничью с Дин Лижэнем

Россиянин Ян Непомнящий победил англичанина Майкла Адамса в четвертом туре московского этапа "Гран-при". Он одержал вторую победу на турнире при двух поражениях.

Китаец Дин Лижэнь, который после третьего тура выбился в единоличные лидеры, в понедельник сыграл вничью с россиянином Петром Свидлером.

Москва

Гран-при

4-й тур

Адамс (Великобритания) – НЕПОМНЯЩИЙ (Россия) – 0-1

Дин Лижэнь (Китай) – СВИДЛЕР (Россия) – 0,5-0,5

Гельфанд (Израиль) – ТОМАШЕВСКИЙ (Россия) – 0,5-0,5

ГРИЩУК (Россия) – Вашье-Лаграв (Франция) – 0,5-0,5

Хаммер (Норвегия) – Гири (Нидерланды) – 0,5-0,5

ИНАРКИЕВ (Россия) – Харикришна (Индия) – 0,5-0,5

Накамура (США) – Ифань (Китай) – 0,5-0,5

Салех (ОАЭ) – Мамедьяров (Азербайджан) – 0-1

Вальехо (Испания) – Раджабов (Азербайджан) – 0-1

Турнирное положение: Дин Лижэнь, Мамедьяров (по 3 балла); Свидлер, Раджабов (2,5); Гельфанд, Грищук, Томашевский, Непомнящий, Гири, Вашье-Лаграв, Хоу Ифань, Салех, Накамура, Хаммер (2); Харикришна, Вальехо (1,5); Адамс, Инаркиев (1).

Второй этап "Гран-при", который проходит в Москве, завершится 22 мая. Соревнования проходят по швейцарской системе.