Непомнящий обыграл Хаммера во втором туре этапа "Гран-при" в Москве

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий во втором раунде этапа "Гран-при" в Москве одержал победу над норвежцем Йоном-Людвигом Хаммером. В другой встрече соотечественник Непомнящего Эрнесто Инаркиев уступил китайцу Диню Лижэню. Остальные партии завершились вничью.

Отметим, что на данный момент лидерами являются Хоу Ифань и Дин Лижэнь, которые имеют в своем активе по 1,5 балла. Следующий тур пройдет в воскресенье. Московский этап завершится 21 мая.

Напомним, что шахматисты, которые займут первое и второе места, в следующем году сыграют на турнире претендентов.