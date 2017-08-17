Непомнящий и Карякин сыграли вничью, Каспаров победил Ле Куанг Лема в Сент-Луисе

Россияне Ян Непомнящий и Сергей Карякин сыграли вничью в восьмом туре турнира в Сент-Луисе. В другой встрече Гарри Каспаров победил вьетнамца Ле Куанг Лема, а Леньер Домингес с Кубы обыграл чеха Давида Навару.

Партии между Левоном Ароняном из Армении и Хикару Накамурой из США, а также индийцем Вишванатаном Анандом и представителем США Фабиано Каруаной завершились вничью.

Лидерами после восьми туров с 10 очками остаются Непомнящий и Аронян, а Каруана и Накамура уступают им по одному очку. У Каспарова и Ананда – по семь баллов.