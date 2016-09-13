Мужская сборная России выиграла "бронзу" 42-й Всемирной шахматной Олимпиады в Баку

13 сентября в столице Азербайджана завершилась 42-я Всемирная шахматная Олимпиада. По итогам напряженной борьбы в 11 турах новым олимпийским чемпионом стала команда США, чьи участники Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Уэсли Со, Сэмюэль Шенкленд и Рэй Робсон набрали 20 командных очков, по дополнительным показателям опередив сборную Украины (Павел Эльянов, Руслан Пономарев, Юрий Криворучко, Антон Коробов, Андрей Волокитин). Команда России стала бронзовым призером Олимпиады – 18 очков.

За мужскую сборную России играли 14-й чемпион мира, обладатель Кубка мира 2013 года, трехкратный олимпийский чемпион Владимир Крамник, обладатель Кубка мира 2015 года, претендент за звание чемпиона мира Сергей Карякин, трехкратный чемпион мира по блицу, двукратный олимпийский чемпион Александр Грищук, действующий чемпион России, чемпион Европы 2009 года Евгений Томашевский, чемпион Европы и России 2010 года Ян Непомнящий. Старший тренер и капитан – президент РШФ, вице-президент ФИДЕ Андрей Филатов, тренеры – Александр Мотылев и Владимир Поткин.

"Золото" Олимпиады в женской секции выиграла сборная Китая, за которую играли чемпионка мира Хоу Ифань, Цзюй Вэньцзюнь, Чжао Сюэ, Тань Чжунъи и Го Ци. Победительницы набрали 20 матчевых очков. На 3 очка отстали сборные Польши (Моника Сочко, Йолянта Завадская, Карина Щепковска-Горовска, Клаудиа Кулон и Мариола Возняк) и Украины (Анна Музычук, Мария Музычук, Анна Ушенина, Наталья Жукова и Инна Гапоненко). По дополнительным показателям второе место заняли польские шахматистки.

Команда России заняла четвертое место. В состав женской сборной России вошли 12-я чемпионка мира, трехкратная олимпийская чемпионка Александра Костенюк, трехкратная чемпионка России, двукратная чемпионка Европы, трехкратная олимпийская чемпионка Валентина Гунина, действующая чемпионка России, двукратная обладательница Кубка России Александра Горячкина, вице-чемпионка мира среди женщин 2015 года, чемпионка России 2012 года, двукратная олимпийская чемпионка Наталья Погонина, обладательница Кубка России 2014 года, олимпийская чемпионка 2014 года Ольга Гиря. Старший тренер и капитан – Сергей Рублевский, тренеры – Евгений Наер и Александр Рязанцев.

В течение года российские команды поддерживали генеральный спонсор сборных команд России по шахматам ФСК ЕЭС и официальный партнер мужской сборной команды России по шахматам Volga Group.

Сотрудничество РШФ и ФСК ЕЭС началось в декабре 2015 года, когда Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы и Российская шахматная федерация подписали соглашение, в соответствии с которым компания стала генеральным спонсором сборных команд России по шахматам. Подписи под документом поставили председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров и президент РШФ Андрей Филатов.

Летом 2016 года состоялось подписание партнерского соглашения, по которому инвестиционная компания Volga Group стала официальным партнером мужской сборной команды России по шахматам.