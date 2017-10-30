Мужская сборная России победила Чехию, женская - Украину на командном ЧЕ

Мужская сборная России победила Чехию в третьем туре командного чемпионата Европы - 2,5 - 1,5. Ян Непомнящий одолел Виктора Лажничку, партии Александр Грищук - Давид Навара, Никита Витюгов - Збынек Грачек, Максим Матлаков - Войтех Плат завершились вничью.

Ранее россияне победили Словению и Белоруссию с таким же счетом.

Женская сборная России в третьем туре одолела Украину с таким же счетом. Валентина Гунина победила Анну Ушенину, а Александра Костенюк, Екатерина Лагно и Ольга Гиря сыграли вничью с Анной Музычук, Натальей Жуковой и Инной Гапоненко соответственно. Ранее россиянки также со счетом 2,5 - 1,5 обыграли Грецию и Чехию.