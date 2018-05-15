Музей шахмат присоединился к акции "Ночь в музее"

По традиции во второй половине мая в Москве проходит акция "Ночь в музее". В этот день все желающие могут абсолютно бесплатно посмотреть выставки в московских музеях. В этом году к акции присоединился и Музей шахмат. В "Ночь в музее" там состоятся три экскурсии, начало в 22.00, 23.00 и 00.00.

В 22.00 гроссмейстер Ян Непомнящий проведет сеанс одновременной игры в Дубовом зале. В вечере также примут участие 12-я чемпионка мира Александра Костенюк и гроссмейстер Владимир Поткин.

Напомним, в акции участвуют крупнейшие музейные площадки столицы: Мультимедиа Арт Музей, Третьяковская галерея, Музей космонавтики и др.