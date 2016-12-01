Министерство спорта поддержит стремление Карякина развивать шахматы в Крыму

Руководитель Министерства спорта Павел Колобков подчеркнул, что ведомство поддержит желание гроссмейстера Сергея Карякина развивать шахматы в Крыму. После окончания матча с Магнусом Карлсеном россиянин сообщил о намерении заняться популяризацией данного вида спорта.

- Мы будем его поддерживать, это очень правильное и хорошее желание. Он думает не только о своей спортивной карьере, но и о других вещах, - приводит ТАСС слова Колобкова. - Думает как руководитель, что очень приятно. Он очень симпатичен как спортсмен и как человек.

Хочу поздравить Карякина с отличной игрой. К сожалению, выиграть ему не удалось, но он продемонстрировал хорошую игру, боевые и спортивные качества. Он уже сказал, что будет готовиться к матчу-реваншу, который может пройти через два года, и это очень правильный и хороший настрой. Считаю, что у него есть потенциал, желание, мастерство.

Естественно, мы с ним встретимся, поздравим его. Пускай он вернется, отдохнет, поскольку матч был очень тяжелый.