МИД России: "Отказ во въезде в США Илюмжинову противоречит принципу "спорт вне политики"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что отказ во въезде в США президенту Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсану Илюмжинову противоречит принципу "спорт вне политики". Ранее глава ФИДЕ сообщил, что государственный департамент США не разрешил ему въехать в страну. Илюмжинов хотел посетить матч за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусем Карлсеном и российским гроссмейстером Сергеем Карякиным, ккоторый пройдет в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября.

Заявление Захаровой:

"Вызывает непонимание и озабоченность позиция официального Вашингтона в связи с проведением в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября матча за звание чемпиона мира по шахматам, в котором участвует российский претендент Сергей Карякин, – говорится в комментарии Захаровой, которое приводит официальный сайт МИД. – Организатор турнира – Международная шахматная федерация, по чьей инициативе в США к этому событию приурочен Год шахмат и для одних только нью-йоркцев устроено более 30 массовых шахматных мероприятий разного уровня.

Однако, когда все спланировано и подготовлено, президенту FIDE Кирсану Илюмжинову отказывают в возможности прибыть в США. Причина – введенные против него администрацией Барака Обамы санкций, основанием для чего стало то, что он несколько лет назад посетил Дамаск и сыграл там в шахматы с президентом Сирии Башаром Асадом.

Не стоит и говорить, что обоснование – просто гротескное и не выдерживает никакой критики. Но для нынешних американских властей, заигравшихся в санкции, в том числе против России и наших граждан, хорош любой повод. А ведь Нью-Йорк был выбран местом проведения матча не случайно. Таким решением ФИДЕ хотела отдать дань памяти выдающегося американского шахматиста Бобби Фишера, для которого этот город был родным.

Остается только сожалеть, что сегодня в Белом доме рассуждают иначе и вслед за тяжелым уроном, нанесенным российско-американским отношениям, вновь отказываются соблюдать универсальный принцип "спорт вне политики". В результате впервые за 92 года Президент ФИДЕ не сможет присутствовать на организованном им матче за звание Чемпиона мира по шахматам. Это также не делает чести уходящей Администрации США".