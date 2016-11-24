Менеджер Магнуса Карлсена: "У нас есть веские основания, чтобы обжаловать штраф"

Менеджер чемпиона мира Магнуса Карлсена Эспен Агдестейн подтвердил, что норвежец подал апелляцию на свой штраф, который получит за уход с пресс-конференции после восьмой партии матча за шахматную корону с Сергеем Карякиным. Организаторы выписали Карлсену штраф в десять процентов будущих призовых.

– Я подтверждаю, что мы подали апелляцию, – цитирует NRK Агдестейна. – Но не хотим, чтобы это сейчас было в центре внимания. У Магнуса впереди три решающих партии. Мы считаем, что у нас есть веские основания для апелляции. Когда все успокоится, вернемся к этому. Штраф ведь достаточно велик. И если мы считаем, что можем от него избавиться, то должны попытаться. Спонсором Магнуса является юридическая фирма, так что мы хорошо подготовлены.