Менеджер Карлсена: "Магнус злится на себя после поражения от Карякина"

Менеджер норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена Эспен Агдестейн подчеркнул, что спортсмен разочарован поражением от Сергея Карякина в восьмой партии за шахматную корону. Россиянин черными обыграл действующего чемпиона мира.

После окончания матча норвежец отказался от общения с прессой. Он пришел на пресс-конференцию, но не дождался соперника, который задерживался. Карсен сказал, что не будет ждать Карякина и раздосадовано ушел.

"Карлсен был разочарован своей игрой и зол на себя", - приводит Mattogpatt.no слова Агдестейна.

Согласно регламенту, он будет оштрафован на 10 процентов от призовых. Призовой фонд турнира составляет 1 миллион евро. Победитель получит 60 процентов от общей суммы.

После восьми партий в матче за шахматную корону лидирует Сергей Карякин с общим счетом 4,5-3,5. Следующая партия пройдет в 23 ноября в Нью-Йорке. Россиский гроссмейстер сыграет белыми фигурами.