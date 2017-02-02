Матлаков сыграл вничью с Хауэллом и идет вторым на турнире в Гибралтаре

Россиянин Максим Матлаков черными сыграл вничью с Дэвидом Хауэллом на турнире в Гибралтаре. В других играх 9-го тура Петр Свидлер белыми не смог победить Александра Донченко из Германии, Никита Витюгов также белыми сыграл вничью с Богданом-Даниэлом Деацем, Григорий Опарин черными разошелся миром с представителем Австрии Валентином Драгневым, а Михаил Антипов уступил Анне Затонских из США. Сергей Григорянц белыми сыграл вничью с индийцем Кидамби Сундарараджаном. Дарья Пустовойтова черными проиграла немцу Яну-Кристиану Шредеру, Екатерина Лагно черными победила Касорлу Пере Гарригу, а Валентина Гунина сыграла вничью с еще одним представителем Испании Лансом Хендерсоном де ла Фуэнте.

Вадим Звягинцев белыми победил Эхуда Шахада из Израиля, Марк Глуховский также белыми уступил французу Бьелю Белассуну.

Матлаков занимает второе место после 9 туров с 6,5 очка. Лидирует Давид Антон Гихарро из Испании с 7,5 очка.