02:33 | ШАХМАТЫ

Матч Карякина и Карлсена посетил министр спорта Эквадора

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11-ю партию матча за шахматную корону между россиянином Сергеем Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном посетил министр спорта Эквадора Ксавьер Эндерика. В этой партии была зафиксирована ничья, после чего счет поединка стал 5,5:5,5. Следующая партия состоится в понедельник. Если она не выявит победителя, то в матче будет проведен тай-брейк.

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