Матч Карякина и Карлсена посетил министр спорта Эквадора

11-ю партию матча за шахматную корону между россиянином Сергеем Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном посетил министр спорта Эквадора Ксавьер Эндерика. В этой партии была зафиксирована ничья, после чего счет поединка стал 5,5:5,5. Следующая партия состоится в понедельник. Если она не выявит победителя, то в матче будет проведен тай-брейк.

En FIDE Championship Sergey Karyakin y Magnus Carlsen.

Ministro Ecuatoriano@xavierenderica @MarticaFierro presente pic.twitter.com/YXMTENvjTq – Marcos Menéndez (@marnava80) 26 ноября 2016 г.