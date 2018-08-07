Мать украинца, отказавшегося говорить по-русски: "Кто-то думает, что я рассказала об этом для пиара"

Украинка Анна Ковальская призналась, что не ожидала большого резонанса от своего сообщения про поступок сына Романа на шахматном турнире в Румынии. Напомним, она рассказала, как Роман Ковальский притворился, что не понял своего соперника, обратившегося к нему на русском языке, чтобы "его потроллить".

– Мое сообщение изначально было только для друзей, – написала в Фейсбуке Ковальская. – Рома меня удивил, и я хотела показать это своим друзьям. Потом кто-то из них попросил сделать сообщение открытым для всех. Что я и сделала. Затем мы вернулись из Румынии. Когда прибыли на границу, я посмотрела, как много комментариев было оставлено под записью. Я в шоке. Кто-то говорил даже, что я написала это для рекламы. Но это смешно. Такой рекламы я не хотела бы.

Однако если публикация вызвала такой резонанс, значит, люди переживают. Хочу подчеркнуть, что мы, украинцы, гордимся своей замечательной страной и языком. Кто-то винит меня в причинении ущерба шахматам. Но вы ошибаетесь. Я борюсь за развитие шахмат на Украине. Этот пост только для друзей, потому что количество российских ботов в сообщениях просто зашкаливает.