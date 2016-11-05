Марк Глуховский: "Задача Карякина в поединке с Карлсеном - лишить соперника комфортного состояния"

Председатель правления Российской шахматной федерации (РШФ) Марк Глуховский считает, что самоуверенность может сыграть злую шутку с Магнусом Карлсеном в поединке с россиянином Сергеем Карякиным. В этом месяце 26-летний российский гроссмейстер сразится с норвежцем за шахматную корону.

- Магнус привык всегда побеждать, и это очень ценное качество для любого спортсмена, - цитирует "Р-Спорт" Глуховского. - Но то же самое можно сказать и в обратную сторону: бывает очень грустно, когда привыкший побеждать шахматист сталкивается с какими-то трудностями. В этом есть и плюсы, и минусы. Я думаю, что одним из недостатков Карлсена может оказаться неготовность к неудачам. Потому что, когда ты пытаешься все выигрывать, а что-то идет не так, может наступить надлом. Который потом очень сложно каким-либо образом исправить. И задача Сергея - лишить Магнуса такого комфортного состояния. Предстартовое лидерство Карлсена может сыграть нехорошую шутку.

Такой явный фаворитизм очень сильно помешал Каспарову в матче с Крамником. Безусловно, Каспаров имел огромный опыт побед и был очевидным фаворитом. Но когда что-то пошло не так и выяснилось, что у Крамника есть много хороших идей - как играть, как бороться, как доставлять максимальные неприятности. И Каспаров с таким грузом не справился.