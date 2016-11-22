11:10 | ШАХМАТЫ

Марк Глуховский: "Карякину ни в коем случае нельзя уходить в оборону"

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Председатель правления Российской шахматной федерации (РШФ) Марк Глуховский выразил мнение, что Сергею Карякину в оставшихся матчах за мировую шахматную корону с Магнусом Карлсеном не стоит играть на удержание счета. По его словам, россиянину необходимо отвлечься от результата и попытаться использовать возможности, которые будет давать соперник.

 
Сергей КАРЯКИН.Прорыв Карякина. Карлсен повержен черными!

В восьмой партии Карякин одержал первую победу над норвежцем черными фигурами, счет стал 4,5:3,5 в пользу российского гроссмейстера.

- Карякину ни в коем случае нельзя уходить в оборону. Четыре партии - это очень большая дистанция, проиграть в шахматах можно мгновенно, - приводит "Р-Спорт" слова Глуховского. - Можно вести прекрасный бой и в секунду получить нокаут. Тут надо просто играть в шахматы, не думать о результате. Не знаю, насколько тут легче сказать, чем сделать, но это - чистая правда. Ни в коем случае нельзя отползать в оборону, сейчас есть минимальное преимущество, и оно может рассыпаться в любой из четырех партий в одну секунду. И делать упор на него - это неправильно. Наоборот, тут все время надо пытаться выиграть, пусть на контратаке, но все равно это чрезвычайно важно.

У Магнуса явно игра идет не лучшим образом, он пока играет значительно ниже того уровня, который мы привыкли видеть. И надо этим пользоваться. Но Магнусу сейчас легче в каком-то смысле стало психологически, потому что ему терять нечего, мне кажется так. Будет догонять, будет давать определенные возможности для соперника - потому что невозможно в шахматах выигрывать, не давая возможности сопернику. Он их будет давать, надо ими просто пользоваться грамотно, и все.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/chess/20161122/1112587625.html

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