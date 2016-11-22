Марк Глуховский: "Карлсен и Карякин проведут еще как минимум одну результативную партию"

Председатель правления Российской шахматной федерации (РШФ) Марк Глуховский уверен, что гроссмейстеры Сергей Карякин и Магнус Карлсен еще проведут как минимум одну результативную партию в матче за звание чемпиона мира. В восьмой партии встречи за мировую шахматную корону россиянин одержал первую победу в матче над норвежцем черными фигурами, счет стал 4,5:3,5 в пользу Карякина.

- Я уверен, что еще будут сыграны результативные партии, абсолютно уверен, что не удастся доползти на ничьих до победы, что кто-то еще выиграет - как минимум еще одну партию, - приводит "Р-Спорт" слова Глуховского. - Соответственно это будет либо Магнус, и придется тогда играть тай-брейк, либо это будет Сергей - и тогда победа будет еще более убедительная. Во всяком случае, матч вступает в самую интересную стадию - это определенно.

Переломный момент или нет - мы увидим. Но он переломный в том смысле, что невозможно было себе представить, что все партии закончатся вничью. Такого просто никогда не было в шахматной истории, и ясно было, что в какой-то момент равновесие нарушится. А с точки зрения перспектив, сейчас просто матч совсем по-другому пойдет. Поскольку оба очень хорошо играют в быстрые шахматы и блиц, нет никакой причины никому бояться тай-брейка. И в целом в семи предыдущих партиях четыре были достаточно скучными, не выходили за пределы равенства, борьба была очень осторожной. А три другие были очень интересными.

Здесь по большому счету был вопрос - у кого первого нервы не выдержат. И не выдержали именно у Карлсена. Что кажется достаточно странным, вроде бы у него опыт игры на высшем уровне гораздо больше, чем у Карякина. Тем не менее он уже не выдерживал и в какой-то момент решил, что нужен уже результат - любой. Конечно, он не хотел проигрывать, но больше всего он не хотел очередного повторения такого скучного матча. Собственно на этом он и погорел. Потому что позиция не позволяла надеяться на что-то большее, тем не менее он вышел с супербоевым настроем и был пойман на контратаке. Теперь Сергея устраивает спокойное течение матча, а Магнусу надо что-то показывать. И показывать любым цветом - белыми или черными.