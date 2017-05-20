Мамедьяров и Свидлер сыграли вничью на этапе "Гран-при" в Москве

Азербайджанец Шахрияр Мамедьяров сыграл вничью с россиянином Петром Свидлером на этапе "Гран-при" в Москве. Мамедьяров продолжает лидировать после восьми туров вместе с Дин Лижэнем, который также сыграл вничью с Анишем Гири из Голландии.

Пентала Харикришна (Индия) - Ян НЕПОМНЯЩИЙ (Росия) - 1:0

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Петр СВИДЛЕР (Россия) - 0,5:0,5

Дин Лижэнь (Китай) - Аниш Гири (Нидерланды) - 0,5:0,5

Александр ГРИЩУК (Россия) - Хикару Накамура (США) - 0,5:0,5

Теймур Раджабов (Азербайджан) - Борис Гельфанд (Израиль) - 0,5:0,5

Хоу Ифань (Китай) - Франциско Вальехо (Испания) - 0,5:0,5

Евгений ТОМАШЕВСКИЙ (Россия) - Максим Вашье-Лаграв (Франция) - 0,5:0,5

Йон-Людвиг Хаммер (Норвегия) - Майкл Адамс (Великобритания) - 0,5:0,5

Эрнесто ИНАРКИЕВ (Россия) - Салех Салем (ОАЭ) - 0,5:0,5

Положение после восьми туров: Дин Лижэнь, Мамедьяров - по 5 очков. Свидлер, Раджабов, Гельфанд, Грищук, Вашье-Лаграв, Накамура - по 4,5. Томашевский, Гири, Хоу Ифань, Харикришна - по 4. Хаммер, Салем, Вальехо - по 3,5. Непомнящий, Адамс - по 3. Инаркиев - 2,5.