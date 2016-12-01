Мама Карякина: "У Сергея все впереди"

Мама Сергея Карякина Татьяна Николаевна, которая проживает в Симферополе, откуда родом ее сын, внимательно следила за всеми перипетиями матча за звание чемпиона мира по шахматам. По ее словам, она очень гордится сыном. Напомним, что после 12 партий у соперников была ничья.Карякина уступил чемпиону в двух из четырех партий на тай-брейке.

– Я пока не разговаривала с Сергеем, но скажу, что горжусь его игрой, – цитирует ТАСС Татьяну Николаевну. – Он показал себя на очень высоком уровне и программу минимум он выполнил. В концовке встречи, конечно, присутствовало волнение, но у него все впереди.