04:03 | ШАХМАТЫ

Мама Карякина: "У Сергея все впереди"

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Среда. Нью-Йорк. Сергей КАРЯКИН (слева) уступил Магнусу КАРЛСЕНУ в двух из четырех партий на тай-брейке.Карякин проиграл Карлсену, но победил систему

 

Мама Сергея Карякина Татьяна Николаевна, которая проживает в Симферополе, откуда родом ее сын, внимательно следила за всеми перипетиями матча за звание чемпиона мира по шахматам. По ее словам, она очень гордится сыном. Напомним, что после 12 партий у соперников была ничья.Карякина уступил чемпиону в двух из четырех партий на тай-брейке.

– Я пока не разговаривала с Сергеем, но скажу, что горжусь его игрой, – цитирует ТАСС Татьяну Николаевну. – Он показал себя на очень высоком уровне и программу минимум он выполнил. В концовке встречи, конечно, присутствовало волнение, но у него все впереди.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3829295

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