Мама Карякина: "Сергей перенервничал на тай-брейке"

Мама российского гроссмейстера Сергея Карякина Татьяна в интервью "СЭ" выразила мнение, что ее сын потерпел поражение в матче за мировую шахматную корону из-за недоработок в игре на тай-брейке. При этом она уверена, что путь к чемпионскому поединку с Магнусом Карлсеном был пройден не зря.

Напомним, матч закончился победой норвежца, который выиграл в третьей и четвертой партиях тай-брейка, сумев защитить титул, впервые завоеванный им в 2013 году.

Первая партия. Карякин - Карлсен - 0,5-0,5. Вторая партия. Карлсен - Карякин - 0,5-0,5. Третья партия. Карякин - Карлсен - 0-1. Четвертая партия. Карлсен - Карякин - 1:0.

- Какой вывод вы сделали из этого матча, перед началом которого Карлсен был безоговорочным фаворитом, а теперь мы всерьез расстраиваемся поражению Карякина на тай-брейке? - вопрос Татьяне Карякиной.

- Я не специалист в шахматах, поэтому о сути игры мне говорить сложно. Возможно, там были какие-то недоработки именно в быстрых шахматах, не знаю... Как маме мне кажется, что Сережа перенервничал. Возможно, он почувствовал, что титул совсем близко, только протяни руку - и возьмешь его. Отсюда мандраж и последующий срыв.

- Что лично вы пережили на протяжении тай-брейка?

- Мне было обидно, что так все складывается. Проблемы ведь были еще во второй партии... Перед четвертой партией я понимала, что черными на заказ одержать победу будет очень сложно. Ну, ничего, я думаю, мы это переживем. Все равно, Сергею удалось развенчать миф о непобедимости Карлсена. Сережа показал всему миру, что Магнус - обычный человек, не машина и не робот и его можно побеждать. А главное, сын доказал самому себе, что на таком уровне способен выстаивать в самых сложных позициях и быть не хуже, а в чем-то даже лучше Карлсена.

- По вашим ощущениям, насколько Карякин нервничал перед стартом чемпионского матча и осознавал, что ему выпал уникальный шанс воплотить мечту любого шахматиста?

- Сережа переживал хотя бы потому, что сам по себе отбор к чемпионскому матчу для него получился очень сложным. Там тоже была удивительная история, когда ему удалось переломить себя и выиграть турнир претендентов. Потом начался достаточно длительный период подготовки к самому матчу. В общем, сын очень много трудился, и я думаю, все это было не зря. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полностью интервью с мамой Сергея Карякина