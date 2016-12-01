Мама Карякина: "Как болели за Карякина на родине? Это было просто какое-то сумасшествие!"

Мама российского гроссмейстера Сергея Карякина Татьяна в интервью "СЭ" подчеркнула, что сын с детства мечтал стать чемпионом мира. По ее словам, Сергей всегда отличался стрессоустойчивостью.

Напомним, матч за мировую шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным закончился победой норвежца, который выиграл в третьей и четвертой партиях тай-брейка, сумев защитить титул, впервые завоеванный им в 2013 году.

Первая партия. Карякин - Карлсен - 0,5-0,5. Вторая партия. Карлсен - Карякин - 0,5-0,5. Третья партия. Карякин - Карлсен - 0-1. Четвертая партия. Карлсен - Карякин - 1:0.

- По ходу матча эксперты не раз отмечали, насколько у Сергея крепкая нервная система - возможно, в этом плане он самый устойчивый шахматист мира. Абсолютным спокойствием даже в критических ситуациях ваш сын отличался с детства? - вопрос Татьяне Карякиной.

- Конечно, Сережа тоже переживал по разным поводам, но это выглядело не так, как у других детей. У нас крайне редко были истерики, например. Больше всего Сережу расстраивали обидные поражения, зевки.

- Стать чемпионом мира Карякин мечтал с детства?

- Да, еще в семь лет ему на интервью задали такой вопрос, и Сережа сказал: "Да, это моя мечта". Я всегда стеснялась об этом говорить публично, хотя, может, была не совсем права. Есть масса известных спортсменов, которые открыто заявляют о своих целях, даже если они звучат очень амбициозно.

- Как болели за Сергея у него на родине в Симферополе?

- Ой, это было просто какое-то сумасшествие! Куда мы ни придем, разговоров только о матче. В шахматном клубе, где Сережа занимался, устраивали целые флешмобы в его поддержку. Во время 12-й партии ночью в клуб даже приехала министр. Не знаю пока, что там творилось во время тай-брейка, но, думаю, это было что-то невероятное. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полностью интервью с мамой Сергея Карякина